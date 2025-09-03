Niederbayern "Engel sprechen Bairisch" - Senior blockt Betrugsversuch ab

Bruckberg - Ein mutmaßlicher Telefonbetrüger ist in Niederbayern offenbar wegen seines fehlenden Dialekts an einem 84-Jährigen gescheitert. Der bislang unbekannte Täter habe den Senior am Dienstag in Bruckberg (Landkreis Landshut) angerufen, teilte die Polizei mit. Der Mann habe sich dabei auf Hochdeutsch als "Engel" ausgegeben, dem etwas Schlimmes passiert sei, gab der Senior später der Polizei zu Protokoll.