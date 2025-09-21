Niederbayern: Eltern fahren betrunken mit drei Kindern im Auto

Riedenburg - Ein betrunkenes Paar ist im niederbayerischen Landkreis Kelheim mit ihren drei Kindern im Auto unterwegs gewesen. Die 31-jährige Mutter am Steuer des Wagens hatte Polizeiangaben zufolge zudem keinen Führerschein. Beamte kontrollierten die Familie in der Nacht, weil die Eltern mit ihren Kindern im Alter von vier, sieben und 14 Jahren nahe Riedenburg außerhalb ihres Autos auf einer Landstraße standen.