Passau (dpa/lby) - Nachdem in Niederbayern Dutzende Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen und Werkzeuge daraus gestohlen wurden, sitzen drei Verdächtige in Untersuchungshaft. Polizisten nahmen am vergangenen Donnerstag zwei 40-Jährige und einen 36-Jährigen im Landkreis Passau fest, wie die Polizei mitteilte. Ihnen werde schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen.