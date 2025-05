Eggenfelden (dpa/lby) - Ein Brand bei einem Reifenhändler mit Autowerkstatt in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) hat einen Schaden von schätzungsweise rund 12 Millionen Euro verursacht. Das Gebäude fing am Freitagnachmittag Feuer und brannte vollständig, wie die Polizei mitteilte. Bis zu ungefähr 230 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Die Löscharbeiten dauerten bis Samstagmorgen an. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.