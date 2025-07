Osterhofen (dpa/lby) - Ein betrunkener Autofahrer hat in Niederbayern zwei Unfälle verursacht und anschließend Polizisten attackiert. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 47-Jährige am Freitag mit seinem Sportwagen zunächst gegen einen Gartenzaun in Osterhofen (Landkreis Deggendorf) und flüchtete. Kurz darauf rammte er einen Bauzaun, beschädigte diesen und setzte seine Fahrt erneut fort.