Niederbayern: Betrüger bringen Frau um Schmuck im Wert von 30.000 Euro

Solche Betrugsfälle gibt es dem Sprecher nach in Niederbayern immer mal wieder. In den meisten Fällen werden die Anrufe direkt bei der Polizei gemeldet. Zu einer Übergabe von Geld oder Wertgegenständen komme es selten. Der Fall der 88-Jährigen sei seit geraumer Zeit der erste Fall mit einem so hohen Sachschaden, berichtete der Polizeisprecher.