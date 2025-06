Niederbayern: Angebliche Kindesentführung: Ermittlungen wegen Verleumdung

Über Kontaktformulare und soziale Medien hätten sich Menschen an die Polizei gewandt, um zu erfahren, was an den Vorwürfen dran sei, berichtete der Sprecher. So habe die Polizei von den falschen Behauptungen erfahren. Nun seien die Ermittler damit beschäftigt, die Verbreiter dieser Nachrichten ausfindig zu machen. Die Polizei rief dazu auf, keine Spekulationen und Warnaufrufe über soziale Medien zu veröffentlichen oder weiterzuleiten, sondern sich bei verdächtigen Mitteilungen direkt an die Polizei zu wenden.