Osterhofen - Der AfD-Landesvorsitzende Stephan Protschka hat beim politischen Aschermittwoch in Niederbayern insbesondere gegen CDU und CSU gewettert. Diese hätten im Bundestagswahlkampf mit dem Wahlprogramm der AfD Stimmen gesammelt. "Merz ist wie Scholz. Er hat 21 Stunden nach der Wahl vergessen, dass er Grenzschutz versprochen hat", rief Protschka. Nach dem Stimmengewinn bei der Bundestagswahl wolle die Partei nun die Kommunalwahlen 2026 in den Blick nehmen, kündigte er an.