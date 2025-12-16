Niederbayern: 89-Jähriger fährt mit Auto durch Schuppenwand

Grafenau (dpa/lby) - Ein 89-Jähriger hat in Niederbayern mit einem Auto die Wand eines Schuppens durchbrochen - und wäre dann beinahe abgestürzt. Der Mann wollte den Wagen Polizeiangaben zufolge in dem Schuppen parken. Als er gegen einen dort abgestellten Anhänger fuhr, verwechselte er offenbar vor lauter Schreck das Gaspedal mit der Bremse. Er krachte mit dem Auto durch die Schuppenwand und einen Brennholzstapel und kam schließlich an einer Böschung kurz vor einem Abhang zum Stehen, wie die Polizei berichtete.