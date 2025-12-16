 
Niederbayern 89-Jähriger fährt mit Auto durch Schuppenwand

Beim Versuch, zu parken, durchbricht ein 89-Jähriger mit seinem Auto die Wand eines Schuppens - und droht an einem Abhang abzustürzen. Wie kam es zu dem Unfall?

Niederbayern: 89-Jähriger fährt mit Auto durch Schuppenwand
1
Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Montagabend aus, um den Absturz des Autos zu verhindern. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

Grafenau (dpa/lby) - Ein 89-Jähriger hat in Niederbayern mit einem Auto die Wand eines Schuppens durchbrochen - und wäre dann beinahe abgestürzt. Der Mann wollte den Wagen Polizeiangaben zufolge in dem Schuppen parken. Als er gegen einen dort abgestellten Anhänger fuhr, verwechselte er offenbar vor lauter Schreck das Gaspedal mit der Bremse. Er krachte mit dem Auto durch die Schuppenwand und einen Brennholzstapel und kam schließlich an einer Böschung kurz vor einem Abhang zum Stehen, wie die Polizei berichtete. 

Die Feuerwehr musste den Angaben nach ausrücken, um das Auto abzusichern und den 89-Jährigen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Mann kam laut Mitteilung mit dem Schrecken davon. Den Schaden an seinem Wagen und dem Schuppen schätzte die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag.