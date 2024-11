Niederbayern: 21-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Straßkirchen (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall in Niederbayern ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 21-Jährige war am Freitag mit seinem Auto auf der Bundesstraße 8 von Straßkirchen in Richtung Straubing unterwegs, als er an einer Abbiegung mit einem Kleintransporter mit Anhänger zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Der 38-jährige Fahrer des Kleintransporters hatte demnach die Vorfahrt des 21-Jährigen missachtet.