Jäger hatte rund ein Dutzend toter Vögel gefunden

Ein Jäger hatte etwa ein Dutzend der toten Vögel am Dienstagabend im Wald bei Simbach bei Landau (Landkreis Dingolfing-Landau) gefunden, so die Polizei. Neben Rot- und Schwarzmilanen und Wanderfalken seien auch Mäusebussarde und Krähen darunter gewesen. Bei einer weiteren Absuche fanden Polizisten zwei weitere tote Vögel. Wer in dem Gebiet mit Hunden unterwegs sei, solle besondere Vorsicht walten lassen und die Tiere gegebenenfalls an die Leine nehmen, teilte die Polizei mit.