Niederbayern 15-Jähriger filmt sich bei Autorennen - Polizei ermittelt

Bei einem Tempo von mehr als 210 Kilometern pro Stunde filmt sich ein Jugendlicher beim Autofahren. Doch dann bekommen Polizisten sein Handy in die Hand.

Der 15-Jährige fuhr laut den Videos mit mehr als 210 Kilometern pro Stunde. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Landshut (dpa/lby) - Durch seine eigenen Videos von illegalen Autorennen am Steuer des Wagens seiner Eltern ist ein Jugendlicher aus Niederbayern ins Visier der Polizei geraten. Der 15-Jährige aus dem Landkreis Landshut habe auf seinem Handy Aufnahmen gehabt, die ihn bei Fahrten mit dem Auto seiner Eltern zeigen, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten die Videos entdeckt, als sie das Gerät wegen eines anderen Vorfalls untersuchten.

Polizei ermittelt wegen verbotenen Rennens

Den Aufnahmen zufolge war der Jugendliche innerorts mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde und außerorts mit mehr als Tempo 210 unterwegs. Deshalb gehe die Polizei von einem illegalen Rennen aus und ermittle gegen den 15-Jährigen wegen mehrerer Straftaten.