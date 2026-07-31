Hustende Patienten, triefende Nasen und Fieber gehören zum täglichen Umfeld von Hausarzt Frank Neßler. Das Wartezimmer seiner Praxis ist selbstverständlich ein Sammelpunkt für Infektionen. Doch während andere leiden, bleibt der gebürtige Berliner immer kerngesund. Seit Jahrzehnten ist seine persönliche Krankenakte ein unbeschriebenes Blatt. Der erfahrene Hausarzt ist in Völkershausen stets eine Konstante.