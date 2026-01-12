In Marisfeld wird am Sonntagabend Geburtstag gefeiert. Seit einem Jahr erklingt in der Marisfelder Kirche das zweitlängste Musikstück der Welt. Am 11. Januar 2025 ist alles losgegangen. Am 11. Januar dem Geburtstag von Nicolaus Seeber – dem Erbauer der Orgel in der Marisfelder Kirche. An seinem 350. Geburtstag im Jahr 2030 soll die derzeit defekte Orgel wieder erklingen. Und genau dafür finden nun Monat für Monat kleine Veranstaltungsformate statt, um Aufmerksamkeit zu generieren, um Spenden und Mittel einzusammeln, die zur Sanierung des Instruments dringend benötigt werden. Die kleine Kirchgemeinde kann die Kosten nicht alleine stemmen. Von einer niedrigen sechsstelligen Summe geht man aus.