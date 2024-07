Die Gefäßchirurgie, auf die sich im Regiomed-Verbund in den vergangenen Jahren das Sonneberger Medinos-Klinikum spezialisiert hat, soll nach Coburg wechseln. Solche Pläne wurden vergangene Woche bei einer gemeinsamen Sitzung des Coburger Stadtrates und Coburger Kreistages laut. Dies im Zuge des Beschlusses, die Geschicke des Coburger Krankenhauses dem Gesundheitskonzern Sana zu überantworten. Wie bereits am Sonnabend berichtet, stößt eine solche Idee in Sonneberg auf Ablehnung: Medinos-Betriebsrat George Beuchel sprach am Freitag von Wunschvorstellungen ohne Realitätsbezug. Kaum anders ließ sich am Montag Sonnebergs Landrat ein. Robert Sesselmann (AfD) äußerte am Rande der konstituierenden Sitzung des Gesundheitsausschusses des Kreistags, man habe nichts zu verschenken. Überdies stünden die Abteilungen, wie sie derzeit am Sonneberger Krankenhaus etabliert sind, allesamt im Thüringer Landeskrankenhausplan nachzulesen. Diese Festlegungen erachte er für ausschlaggebend und verbindlich.