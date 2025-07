Die Natur lechzt nach Wasser, aber das ist rar geworden. In den Betten der Flüsse und Bäche ist nicht mehr viel los. In einigen Thüringer Landkreisen wird über ein Wasserentnahmeverbot nachgedacht – oder es ist bereits verhängt worden. Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist das nicht der Fall, und der Fall wird mit hoher Sicherheit auch nicht eintreten. „Die Wasserläufe in unserem Kreis sind glücklicherweise nicht so leer wie anderorts“, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. „Wir hatten auch noch nie ein Entnahmeverbot verhängt, auch nicht in den trockensten Sommern.“ Tatsächlich sind die Wasseradern im Kreis ziemlich dünn geworden, aber sie waren schon erheblich dünner. Etwa im Hitzesommer 2018, der sich noch ins Gedächtnis eingebrannt hat. Damals stand das Wasser sogar noch vergleichsweise hoch, es gab ganz andere Tiefstände. In der Werra bei Breitungen passieren zu Julibeginn 2025 nach Angaben des Thüringer Umweltministeriums genau 3,42 Kubikmeter Wasser je Sekunde die Messstelle. Am 3. Juli 1976 war es nicht einmal ein Kubikmeter: Es ist also noch viel Luft nach unten – aber auch nach oben. Beim Aprilhochwasser 1994 schossen hier sagenhafte 287 Kubikmeter vorbei. Knapper ist es an der Schmalkalde bei Mittelschmalkalden. Zurzeit gerade mal 0,29 Kubikmeter je Sekunde, das ist tatsächlich extrem wenig. Immerhin ist der Wasserstand seit Anfang Juni stabil, es geht kaum noch nach unten. Ausnahmezustand herrschte hier am 4. Dezember 1986 mit gerade 0,17 Kubikmetern. Am 10. August 1981 waren es unfassbare 103 Kubikmeter. Am 2. Juli 2025 soll die Hitze ihren Höchstpunkt erreichen, der Sommer wird an Temperaturhärte verlieren. Niederschläge sind auch angesagt, die Wasserbetten dürften sich füllen.