Der 14-jährige Franz B. aus Breitungen ist ein guter Schwimmer. Franz, der eigentlich anders heißt, seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen will, hat schon das silberne Schwimmabzeichen gemacht. Er war ein schon kleiner Seeteufel, als einige Kumpels noch kein Seepferdchen hatten. Am 28. Juni 2025 wollte der kernige Teenager mal wieder im heimischen Strandbad Frische tanken. „Er ist leider am Nachmittag nicht eingelassen worden, wie andere auch“, bedauert seine Mutter. „Angeblich war die Kapazitätsgrenze erreicht, weil es an Rettungsschwimmern fehlte.“