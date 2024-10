Dass Karin Steinmetz aus Singen seit Jahren bereits ihre Ziegenkäseprodukte zum Markt im Stall im Suhler Tierpark anbietet, hat konkret auch etwas mit der beliebten Einrichtung in der Suhler Schweiz zu tun. Einerseits, weil sie bis zur Wende in Suhl lebte und in dieser Zeit selbst sehr oft zu Besuch hier war. Andererseits aber auch, weil zu ihrem neuen Lebensabschnitt nach der Zeit in Suhl auch Ziegen gehören. Thüringer Waldziegen sollten es sein, die sie im Tierpark immer schon schön fand. Ihre ersten vier Tiere stammten direkt von hier und sollten der Landschaftspflege dienen. Das ist bereits 22 Jahre her. Inzwischen gehören der Herde 27 Ziegen an sowie ein Bock. Dass sie längst Direktvermarkterin für Käseprodukte geworden ist, war eher Zufall. „Schließlich wollte ich auch die anfallende Milch verarbeiten“, sagt sie. Sehr mild ist die der Thüringer Waldziegen aus der sie Frisch-, Weich- und Schnittkäse sowie Joghurt herstellt. Ein langer Weg, denn die überall nachzulesende Theorie erwies sich in der Praxis mitunter als tückisch. Und „Lehrmeister“ zum über die Schulter schauen gab es keine. Sie boxte sich durch und lernte, mit den empfindlichen Naturprodukten umzugehen, obwohl sie selbst nicht mit Ziegenprodukten aufgewachsen war. Das ging anderen ähnlich, was sie anfänglich auch beim Vertrieb ihrer Produkte spürte. Vorurteile galt es abzubauen, vom Aroma, das gar nicht nach Ziege schmeckt, zu überzeugen. Sie ließ sich nicht entmutigen. „Schließlich weiß ich, was ich produziere.“ Ihre Kunden längst auch. Und so ist sie auch am vergangenen verregneten Samstag zum Markt im Stall eine von 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die ihre Produkte präsentieren.