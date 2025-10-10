Die Erstausstrahlung des Films „Die Nichte des Polizisten“ am Mittwoch in der ARD hat die Menschen in der Rennsteigregion aufgewühlt. Der Film ist angelehnt an die Ermordung der Polizistin Michèle Kiesewetter im Jahr 2007, die dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zugerechnet wird. Michèle Kiesewetter wurde 1984 in Oberweißbach geboren. Am 25. April 2007 wurde sie auf der Heilbronner Theresienwiese mit einem gezielten Kopfschuss getötet.