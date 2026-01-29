«Nicht zu stark jammern»: Bayerns Handwerk schrumpft leicht

München (dpa/lby) - Bayerns Handwerker haben 2025 im Durchschnitt das fünfte Jahr in Folge schlechte Geschäfte gemacht. Doch das hat der Mehrheit der Betriebe die Laune nicht verdorben, wie aus der neuen Konjunkturumfrage des bayerischen Handwerkstags hervorgeht. Inflationsbereinigt sind die Umsätze der Handwerker im Freistaat um geschätzt 2,1 Prozent auf knapp 152 Milliarden Euro zurückgegangen. Die Zahl der Mitarbeiter ist hochgerechnet um 1,3 Prozent auf 956.000 gesunken, wie Handwerkspräsident Franz Xaver Peteranderl in München sagte. Dennoch erklärten 80 Prozent der Betriebe in der Konjunkturumfrage des Handwerkstags, ihre Lage sei unter den momentanen wirtschaftlichen Bedingungen gut oder zumindest zufriedenstellend.