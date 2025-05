Nicht wiederzuerkennen: Ilmenauer Katze Else hat sich verwandelt

Else ist eine wundervolle Katzendame, die in kurzer Zeit eine beachtliche Entwicklung hingelegt hat. Auf den Fotos denkt man, dass es zwei verschiedene Katzen sind. „Aber es ist die Katze Else einmal kurz nach ihrer Rettung durch eine verantwortungsvolle Tierfreundin und dieselbe Else, nachdem unsere engagierten Mitarbeiter die Katze gesund gepflegt haben. Was für eine Verwandlung“, teilt das Tierheim zu seinem Schützling mit. Die schöne Katzendame wird auf ein Alter von ungefähr zwölf Jahren geschätzt. Sie ist absolut liebenswert und verschmust. „Die süße Samtpfote hat nur gute Eigenschaften. Egal wie lange wir überlegen würden, es sind uns keine negativen Wesenszüge bei Else aufgefallen. Jeder, der das herzige Wesen sein eigen nennen wird, kann sich mehr als glücklich schätzen“, sind sich die Tierschützer bewusst.