Gleichzeitig habe der Vampir für Menschen sowohl etwas Faszinierendes als auch etwas Abstoßendes. Das sei ähnlich wie bei True-Crime-Geschichten, in denen Frauen Liebesbriefe an Serienmörder schrieben. "Es gibt eine Faszination dafür, das archaische Tier für sich zu bezwingen."

Ähnlich ist es auch in dem Teenie-Klassiker "Twilight". Vampir Edward (Robert Pattinson) ist attraktiv und fürsorglich, zugleich aber ein Raubtier, das seine menschliche Freundin Bella (Kristen Stewart) töten könnte. Ständig kämpft er gegen seinen Blutdurst an. Bella fühlt sich zu ihm hingezogen, obwohl ihr Verstand sie warnt.

Unsterblich und unglaublich schön

Ist es Zufall, dass gerade jetzt so viele neue Vampir-Serien und Filme veröffentlicht werden? Wir lebten in einer Zeit, in der der Vampir für Menschen aus verschiedenen Gründen besonders faszinierend sei, sagt Stiglegger. "Die Idee der Langlebigkeit, die Verewigung der Jugend ist durch unsere Körperpolitik, zum Beispiel durch Influencer-Videos, Fitnessvideos oder der Body-Positivity-Bewegung aktuell sehr im Trend." Und man müsse bedenken: "Viele dieser Vampire sind nicht nur unsterblich, sondern auch unsterblich schön."

Ein Beispiel sei die Vampir-Romanze "Love Sucks" (ZDFneo) mit Damian Hardung, in der sich eine junge Frau in einen hübschen Vampir verliebt. "Im Grunde haben wir es mit ewiger jugendlicher Schönheit zu tun und das ist natürlich ein Traum."