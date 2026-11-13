Auf der politischen Bühne Meiningens herrscht derzeit Unruhe. Auslöser ist ein Bericht unserer Zeitung über den nicht öffentlichen Teil der jüngsten Stadtratssitzung. Dort hatte der fraktionslose Stadtrat Andreas Papst beantragt, sich von Stadtwerke-Geschäftsführer Lars Weber zu trennen. Ein bemerkenswerter Vorgang. Schließlich geht es um die Führung eines kommunalen Unternehmens, das in den zurückliegenden Wochen immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen war.