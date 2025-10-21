Das alles hat sich natürlich bis zu den Verbänden herumgesprochen. Der DFB registrierte in der Saison 2023/24 insgesamt 26 Kreuzbandrisse in der 1. und 2. Frauen-Bundesliga. Die Auswertung erfolgt über ein zentrales Verletzungsregister, das unter der wissenschaftlichen Leitung des Universitätsklinikums Regensburg steht. Die Zahlen zur Spielzeit 2024/2025 stehen noch aus. Analysiert würden unabhängig davon aber sämtliche Verletzungssituationen und Muster, teilte der DFB mit.

Anfälliger in Karrierephasen mit viel Stress?

Leonard Achenbach - der Münchner Orthopäde und Unfallchirurg ist Koordinator Fußballmedizin beim DFB und betreut die Frauen des FC Bayern - spricht von einem Verdacht, dass es in "Karrierephasen mit viel Stress" vermehrt zu Kreuzbandrissen komme. Das müsse aber wissenschaftlich noch bewiesen werden: "Derzeit stützen sich diese Annahmen ausschließlich auf Erfahrungswerte, eine fundierte wissenschaftliche Analyse steht noch aus."

Die UEFA hat die Forschung der Ursachen - geschlechterübergreifend - zur obersten Priorität ihrer Abteilung Medizinisches und Antidoping erklärt. Sie unterstützt das Projekt "Give the Voice Back" ("Eine Stimme geben"). Dabei können betroffene Spielerinnen und Spieler ihre persönlichen Geschichten teilen. So könnten neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Zyklus orientiertes Training soll vorbeugen

Derweil finanziert der Weltverband FIFA an der englischen Universität Kingston eine Studie zum Einfluss des Menstruationszyklus auf Verletzungsrisiken im Spitzensport. Auch der DFB setzt sich für Zyklus orientiertes Training ein, das in vielen Vereinen bereits angewendet wird.

Doch die Fußballerinnen erleiden nicht nur häufiger einen Kreuzbandriss, sondern brauchen auch länger als männliche Profis, bis sie wieder spielfähig sind. So kehrte auch Oberdorf erst über ein Jahr nach ihrer ersten schweren Knieverletzung zurück.

"Ich kenne Spielerinnen, die kaum etwas gemerkt haben, und Spielerinnen, bei denen es sehr wehgetan hat", sagte Nationalspielerin Bibiane Schulze Solano Monate nach ihrem Kreuzbandriss der "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Solche Schmerzen wie in diesem Moment habe ich noch nie erlebt."