Die beiden Sportfelder in der Moritz-Seebeck-Allee hinter dem Haus 4 des Landratsamtes in Meiningen stehen ab sofort wieder für den Schul- und Freizeitsport zur Verfügung. Pünktlich vor dem Schulbeginn in der nächsten Woche konnten die geplanten Sanierungsarbeiten an den Sportanlagen des Henfling-Gymnasiums erfolgreich abgeschlossen werden.