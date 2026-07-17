Mit einer neuen Nutzungs- und Gebührensatzungsatzung möchte die Stadt- und Kreisbibliothek Bad Salzungen die Weichen für ein zeitgemäßes und nutzerorientiertes Angebot stellen. Das berichtet Josephine Ißbrücker, Sprecherin der Stadtverwaltung, in einer Mitteilung an die Redaktion. Demnach ist es das Ziel dieser Neuerungen, den Zugang zur Bibliothek weiter zu erleichtern, digitale Services auszubauen und das Angebot für alle Altersgruppen attraktiver zu gestalten.