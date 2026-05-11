Nicht nur bei Bohnen: Kaffeepreise sinken erneut

Wie viele andere Lebensmittel hat sich auch Kaffee in den vergangenen Jahren stark verteuert. Grund dafür waren höhere Rohstoffpreise infolge von Trockenheit und schwachen Ernten. Bohnenkaffee war nach Angaben des Statistischen Bundesamts im März im Schnitt 57 Prozent teurer als 2020, Kaffeepads und -kapseln 52 Prozent teurer.