Karlsruhe - Comedian Bülent Ceylan ist in diesem Jahr 50 geworden - und merkt das inzwischen auch bei seinen Bühnenauftritten. "Man merkt, man kann nicht einfach aus dem Stegreif einen Headbanger machen", sagte er den "Badischen Neuesten Nachrichten". Mit zunehmendem Alter müsse sich der Körper darauf erst einstellen: "Man muss sich vorher warm machen. Der Körper macht halt nicht mehr alles mit wie mit 25."