Ein Schreckmoment beim 4:0-Sieg der SG Herpf gegen Goldlauter trübte etwas die Siegesfreude. Louis Schlundt war auf dem Platz bewusstlos zusammengebrochen. Nach erfolgreicher, schneller Hilfe auf dem Platz, die Schlimmeres verhinderte, wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Mittlerweile konnte er die Klinik wieder verlassen und war am Sonntag mit vor Ort in Mittelschmalkalden, wo er den Pokalsieg seiner Teamkollegen erlebte. „Mit geht es wieder richtig gut. Nach eingehenden Untersuchungen werde ich jetzt mit Medikamenten behandelt. Auf die werde ich gerade eingestellt“, sagte der Herpfer Defensivspieler. „Ich habe an die Situation keinerlei Erinnerungen. Aber ich habe gehört, dass die schnelle Hilfe auf dem Feld ganz wichtig war. Deswegen bin ich unendlich dankbar, dass mit alle so schnell geholfen haben und mich danach so gut umsorgt haben. Ich glaube, ich habe ihnen einiges zu verdanken.“