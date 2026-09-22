Nabburg (dpa/lby) - Die Polizei hat in der Oberpfalz einen seit Sonntag vermissten Mann tot gefunden. Einzelheiten zu den Todesumständen teilten die Beamten auf X nicht mit. Der 77-Jährige hatte am Sonntag sein Anwesen in Nabburg verlassen und war mit dem Auto in ein Waldgebiet gefahren, anschließend jedoch nicht mehr zurückgekehrt. Das Auto stand noch dort abgestellt. Die Polizei veröffentlichte am Montag die Vermisstenfahndung und löschte diese - wie in solchen Fällen üblich - am Abend wieder.