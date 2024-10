Nicht krankenversichert: Finanzbedarf für anonymen Krankenschein steigt

Jena (dpa/th) - Das Thüringer Hilfsnetzwerk Anonymer Krankenschein für Menschen ohne eigene Krankenversicherung kommt an finanzielle Grenzen. Bereits im vergangenen Jahr hätten die vom Land zur Verfügung gestellten 350.000 Euro für Behandlungs-, Personal- und Sachkosten nicht ausgereicht, sagte Projektkoordinatorin Carola Wlodarski der Deutschen Presse-Agentur. Letztlich habe das Land 115.000 Euro nachgeschossen. "Auch in diesem Jahr haben wir bereits zweimal eine Nachförderung beantragt." Den anonymen Krankenschein gibt es in Thüringen seit 2017. Seitdem sei der Behandlungsbedarf gestiegen, was sich auf die Kosten auswirke.