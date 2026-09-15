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Nicht angeschnallt Allergischer Schock nach Bienenstich sorgt für Unfall

Ein Bienenstich am Kopf löst bei einem 64-Jährigen einen allergischen Schock aus – auf dem Weg zum Arzt verliert er im Auto das Bewusstsein.

Nicht angeschnallt: Allergischer Schock nach Bienenstich sorgt für Unfall
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Der Mann ist zu Hause von einer Biene gestochen worden und reagierte allergisch. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

Furth im Wald (dpa/lby) - Ein allergischer Schock nach einem Bienenstich hat für einen Unfall in der Oberpfalz gesorgt. Der 64-jährige Fahrer kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er sei am Montagnachmittag zu Hause von einer Biene am Kopf gestochen worden. Da er allergisch reagierte, wollte er mit seinem Auto zum Arzt fahren. Dabei habe der Mann das Bewusstsein verloren. Er geriet in Furth am Wald (Landkreis Cham) mit seinem Wagen auf die Gegenspur und prallte gegen ein Schild.

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Ein Ersthelfer kam hinzu. Laut ihm erlangte der 64-Jährige nach wenigen Minuten wieder das Bewusstsein. Der Einschätzung des Notarztes zufolge sei der Schock Grund für den Unfall gewesen. Beim Aufprall sei der Mann nicht angeschnallt gewesen.