Nicht angeschnallt: Allergischer Schock nach Bienenstich sorgt für Unfall

Furth im Wald (dpa/lby) - Ein allergischer Schock nach einem Bienenstich hat für einen Unfall in der Oberpfalz gesorgt. Der 64-jährige Fahrer kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er sei am Montagnachmittag zu Hause von einer Biene am Kopf gestochen worden. Da er allergisch reagierte, wollte er mit seinem Auto zum Arzt fahren. Dabei habe der Mann das Bewusstsein verloren. Er geriet in Furth am Wald (Landkreis Cham) mit seinem Wagen auf die Gegenspur und prallte gegen ein Schild.