Die Städte und Gemeinden im Landkreis Schmalkalden-Meiningen bekommen im Jahr Schlüsselzuweisungen vom Freistaat, wie nie zuvor. Aber auch der Landkreis selbst kann sich über Spitzeneinnahmen in Höhe von 26.5 Millionen Euro freuen. Alle Kommunen zusammen erhalten nach Angaben der Landesstatistik mehr als 66 Millionen Euro. Das ist einerseits vor dem Hintergrund sinkender Einwohnerzahlen durchaus bemerkenswert. Doch andererseits haben die Kommunen eine Menge Aufgaben zu bewältigen, Mehrausgaben – und das Leben ist teuer geworden. Preisbereinigt dürfte sich ein anderes Bild ergeben.