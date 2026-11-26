Ottawa - Eishockey-Weltklassestürmer Tim Stützle wird beim Gedanken an seine Aufgabe als Fremdenführer für die NHL-Stars seiner Ottawa Senators fast euphorisch. Der 24 Jahre alte Nationalstürmer hat derzeit allerhand zu tun, den Trip seines Teams kurz vor Weihnachten in seine rheinische Heimat zu organisieren. "Natürlich werden wir Spaß haben", kündigte Stützle mit einem breiten Grinsen und großen Augen vor deutschen Journalisten im Hinblick auf die beiden NHL-Partien der Senators am 18. und 20. Dezember in Düsseldorf gegen die Chicago Blackhawks.