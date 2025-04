Draisaitl traf aus dem Überzahlspiel zum Sieg, an den drei weiteren Toren der Oilers war der 29-jährige Angreifer per Vorlage direkt beteiligt. Vier Scorer-Punkte in einem Spiel hatte Draisaitl in dieser Saison erst einmal aufgelegt. Evan Bouchard hatte die Oilers in die Verlängerung gerettet, 29 Sekunden vor Ende des dritten Drittels traf er zum 3:3-Ausgleich.