Knappe Niederlage gegen die LA Kings

"Wenn man hier unter das Hallendach schaut mit den Bannern der ganzen großen Spieler, die ich als Aktiver selbst bewundert habe, und jetzt ist der eigene Sohn Teil dieser Geschichte, dann ist das schon großartig", sagte Peter Draisaitl am Rande der knappen 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen der Oilers gegen die Kings. Die beiden ersten Tore für Edmonton und damit die Saisontore 22 und 23 erzielte: Leon Draisaitl. Damit steht der 30 Jahre alte Kölner inzwischen bei 1019 Scorerpunkten.