NHL Draisaitls Traum platzt: Panthers wieder Stanley-Cup-Sieger

Schon in der vergangenen Saison hatten sich die Panthers gegen die Oilers durchgesetzt. Vor einem Jahr gewann das Team aus Flordia die ersten drei Spiele, musste dann aber nach drei Niederlagen in Serie zu einem siebten Spiel antreten. In Sunrise vor den Toren Miamis entschied ein 2:1 dann die Finals und sorgte für Riesen Trauer bei den Oilers um Draisaitl und Superstar Connor McDavid. Auch dieses Mal war die Eishalle in Florida der Ort bitterer Enttäuschung bei den Kanadiern und ausgelassenen Jubels bei den Panthers.