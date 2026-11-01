NFL: Ravens-Quarterback Jackson muss operiert werden

Buffalo - Quarterback Lamar Jackson von den Baltimore Ravens muss am Daumen operiert werden und fällt deswegen womöglich für den Rest der NFL-Saison aus. Der wichtigste Football-Profi der Ravens verletzte sich bei der 10:36-Niederlage gegen die Buffalo Bills früh, als er bei einem Wurf den Arm eines Gegenspielers traf. "Das ist eine schwere Nummer", sagte Ravens-Trainer Jesse Minter, als er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel von der notwendigen Operation berichtete.