In einem Duell zweier schwacher Offensiven enttäuschte Seahawks-Quarterback Sam Darnold erneut. Der 29-Jährige brachte nur 27 seiner 51 Pässe an den Mann und blieb ohne Touchdown. So musste im ersten Viertel ein Field Goal her, um die Gäste mit 3:0 in Führung zu bringen. Genauso wenig brachte Nix für die Broncos zustande. Auch er blieb bei 27 Passversuchen ohne Touchdown. Dennoch übernahm Denver im zweiten Viertel die Kontrolle und ging mit einer 14:3-Führung in die Pause.