Und das, obwohl im Spitzenspiel weder St. Brown noch Quarterback Jared Goff ihre sonst so erdrückende Dominanz an den Tag legten. Stattdessen waren Running Back Jahmyr Gibbs mit vier Touchdowns und die ebenfalls überragende Verteidigung in die Bresche gesprungen. "Was für ein Sieg", jubelte daher auch Trainer Dan Campbell: "Ich könnte nicht stolzer auf meine Jungs sein."