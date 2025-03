Leavitt fügte hinzu, dass ihr Rat an den "unbedeutenden französischen Politiker" sei, dankbar zu sein. "Die Franzosen sprechen nur dank der Vereinigten Staaten von Amerika jetzt nicht Deutsch." Daher sollten sie "unserem großartigen Land" sehr dankbar sein, so Leavitt. Sie führte nicht aus, was genau sie damit meinte. Die Aussage dürfte aber auf die Rolle der USA im Zweiten Weltkrieg anspielen. Deutschland hatte Frankreich damals besetzt. Die USA, Großbritannien und weitere Alliierte trugen entscheidend zur Befreiung Frankreichs bei.