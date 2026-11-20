New York - New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani muss sich vorerst auf Krücken durch die Metropole bewegen. Er habe sich beim Fußballspielen die Achillessehne gerissen, sagte Mamdani bei einer Pressekonferenz, zu der er mit der Gehhilfe und einem orthopädischen Stiefel erschien. "Ich habe ein Tor gemacht, kurz nachdem ich auf das Spielfeld kam, und vergessen, dass ich 35 bin", sagte Mamdani.