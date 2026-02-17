Simson-Mopeds aus Suhl sind nun engültig politisch. Die Erben der Firmengründer in New York werfen der AfD vor, ihren Namen in Besitz zu nehmen und wollen sich dagegen wehren. Die AfD inszeniert sich stärker als andere deutsche Parteien auf Simson-Mopeds. Die Nachricht schlägt entsprechend Wellen, weil die Simsons nicht irgendeine Familie sind, sondern 1935 von den Nationalsozialisten enteignet und 1936 ins Exil getrieben wurden.