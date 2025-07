New York säuft ab: So ist die aktuelle Lage

In der Nacht zum Dienstag hatten sintflutartige Regenfälle Teile von New Jersey und die Stadt New York überschwemmt. Der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, rief in mehreren Landkreisen den Notstand aus und forderte die Bewohner auf, zu Hause zu bleiben. Rettungsdienste mussten mehrere Fahrer aus ihren vom Wasser eingeschlossenen Autos befreien.