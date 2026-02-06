Während SAW dank der Youtube-Abrufe Millionen kassierte, soll Astley als Sänger kaum mitverdient haben. Aber es war sicher ein Katalysator für den erfolgreichen Herbst seiner Karriere: Der Song wurde Kult. Und plötzlich stand Astley in Japan mit den Foo Fighters auf der Bühne. "Das war wirklich verrückt", schwärmte er.

Sein endgültiges Comeback gelang Rick Astley 2016. "50" enthielt ausschließlich von ihm geschriebene, gesungene und produzierte Songs aus den Genres Folk, Gospel, Soul und Funk und wurde sein erstes Nummer-eins-Album in Großbritannien seit 1987.

Der Elder Statesman des Pop bleibt ein Rocker

Beim Glastonbury Festival begeisterte Astley 2023 als Überraschungsgast mit der Indie-Band Blossoms die Massen und sang Songs der Smiths. Heute gilt der Brite als Elder Statesman des Pop. Einst belächelt, ist er heute respektierter Musiker und coole Kultfigur zugleich. Selbst Hipster und selbst ernannte ernsthafte Musikfans singen bei "Never Gonna Give You Up" aus vollem Herzen mit.

Im Sommer ist das auch in Deutschland wieder möglich. Im Rahmen von Astleys "The Reflection Tour" durch Europa sind Konzerte in München (7. Juli, Tollwood Sommerfestival) und Köln (4. August, Tanzbrunnen) geplant.

Der Rocker in ihm ist übrigens geblieben. "Ich habe eine Rockband mit meinen beiden besten Freunden, es ist eine Midlife-Crisis-Rockband", scherzte Astley. "Wir machen das nur für wohltätige Zwecke, da ist es erlaubt." Ein Rockalbum von ihm sei nicht zu erwarten. "Wer zur Hölle würde das hören wollen?"