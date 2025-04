Doch schon ein „großer Bahnhof“ an der Parkhalle Nordheim: Am Freitag vergangener Woche erwarteten die aktiven Kameraden und die Jugendfeuerwehr der Ortsteilwehr Nordheim, Bürgermeister Christian Seeber, Gemeindebrandmeister Mike Wenzel, Ortsteilbürgermeister Harald Schöppach und Vertreter des Ortsteilrates den Neuzugang an Technik. Es war Zufall, dass um Punkt 18 Uhr mit dem Läuten der Kirchenglocke das neue Löschfahrzeug LF 8/6 lautstark mit Martinshorn vorfuhr, gesteuert von Bauhofmitarbeiter und Feuerwehrmann Torsten Krieg von der Feuerwehr Bibra. Dass er das Fahrzeug lenkte, hat seinen besonderen Grund: Er hatte das gebrauchte Feuerwehrauto bereits im Oktober 2024 mit Gemeindebrandmeister Mike Wenzel in Karlsruhe abgeholt. Dort hatte es vorher im Ortsteil Bulach 20 Jahre treue Dienste geleistet und wurde auf Grund einer Neuanschaffung über die Plattform „Zoll-Auktion“ versteigert.