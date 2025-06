Volleyball-Bundesligist VfB Suhl verstärkt sich zur kommenden Saison mit einem viel versprechenden Talent: Hannah Hartmann wechselt vom VC Wiesbaden in den Thüringer Wald und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis 2027. Die 1,90 Meter große Diagonalangreiferin absolvierte in der vergangenen Saison ihre erste Spielzeit in der 1. Bundesliga und möchte sich nun unter Trainer Laszlo Hollosy gezielt weiterentwickeln.