Die unendliche Geschichte um die im Sommer 2025 abgerissene Brücke in der Schmiedefelder Siedlung Neuwerk scheint sich tatsächlich zu einer solchen zu entpuppen. Zumindest empfinden das die Neuwerker so, die seither gleich in mehrfacher Hinsicht noch gefährlicher leben und sich mit ihren Nöten nun schon seit fast einem Jahr völlig allein gelassen fühlen, trotz verschiedener Vorsprachen im Ortsteilrat, Stadtrat, Anfragen in Ausschüssen, Begehungen.