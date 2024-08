Kemmerich liegt seit seiner Wahl als Kurzzeit-Ministerpräsident in Thüringen mit Stimmen der AfD im Zwist mit der Bundespartei. Für den aktuellen Landtagswahlkampf in Thüringen erhält er keine finanzielle Unterstützung aus Berlin. Die Thüringer FDP stand in jüngsten Wahlumfragen bei drei Prozent, teils wurde sie unter "Sonstige" gelistet. Damit droht sie am 1. September aus dem Erfurter Landtag zu fliegen.