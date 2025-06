Neuwahlen: Bündnisgrüne mit neuem Vorstand

Die Neuwahl des Vorstandes markiere einen bedeutenden Schritt für die politische Arbeit der Partei in der Region und setze ein klares Zeichen für die anstehenden kommunalpolitischen Herausforderungen, so Josef Wilhelm, Mitglied des alten und neuen Vorstands. „Wir möchten mit unserer Arbeit deutlich machen, dass wir keineswegs bedeutungslos sind. Im Gegenteil: Wir setzen die Themen, die uns alle angehen und unsere gemeinsame Zukunft bestimmen. Wir sind präsent und engagieren uns für alle Bürgerinnen und Bürger – für konsequenten Klimaschutz, den Erhalt unserer natürlichen Lebensräume, für Familien, Kinder, eine hochwertige Bildung und nicht zuletzt für eine lebendige Demokratie. Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass es auch in Zukunft eine echte politische Wahl gibt“, erklärt er die zentralen Anliegen für die kommende Amtsperiode, die am Mittwoch begann.